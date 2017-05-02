На аварийные дома Обнинска снова не позарилась ни одна управляющая компания!

Обнинская администрация попыталась второй раз пустить с молотка проблемные дома.Речь идет о Железнодорожной, 1, Киевской, 13, Пирогова, 2 и Менделеева, 8/4.Напомним, что ранее эти дома вместе с другим жилфондом, от которого из-за слишком низких тарифов на содержание жилья отказались управляющие компании, были выставлены на конкурс.Экономически обоснованные тарифы для них рассчитывала администрация. Однако вышеуказанные дома не захотела забрать ни одна управляющая компания, а потому они снова были выставлены на конкурс.27 апреля завершился прием заявок, однако на дряхлый жилфонд, большая часть которого является ветхим и официально признана аварийным, снова никто не позарился.Теперь мэрии ничего не остается, как предпринять третью попытку. По закону рассчитанный ранее тариф теперь увеличится еще на 10%.