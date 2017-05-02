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В Обнинске появились плакаты с фотографиями участковых

2 мая 2017
Общество


В Обнинске появились плакаты с фотографиями участковых

В Обнинске реализовано одно из предложений Общественного совета при местном ОМВД, которое касалось службы участковых уполномоченных.

Речь шла о том, что сотрудники этой службы ежедневно взаимодействуют с гражданами, раздают им визитные карточки с указанием места, времени приема и номера своего телефона.

В связи с этим, членом Общественного совета и представителем руководства приборно-строительного завода «Сигнал» Юрием ОРЕШОНКОВЫМ было предложено подготовить плакаты, на которых будет размещена данная информация вместе с фотографиями участковых уполномоченных.

Кроме того, предлагалось указать номера сотовых телефонов, по которым граждане смогут связаться с сотрудником полиции и получить консультацию. Данное предложение было одобрено начальником обнинского ОМВД Александром КУДРЯШОВЫМ. В настоящее время плакаты уже подготовлены и размещены на крупных предприятиях города, а также в спортивных организациях и учреждениях культуры.


 
 
Автор новости: Константин Еременко

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