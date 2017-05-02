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2 мая 2017
Общество
Обнинские чиновники проводили коллегу аплодисментами
Именно эта тема стала первым вопросом на повестке еженедельного заседания главы администрации. Владислав ШАПША поблагодарил Филиппова за то, что в течение семи лет он работал на благо первого наукограда. За это глава обнинской администрации вручил Станиславу Михайловичу грамоту, сопроводив ее словами:
- Особенно приятно это делать, когда есть хорошие поводы для этого. Особенно, когда один из нас, набрав определенного опыта, уходит на работу, для того, чтоб как можно более полно его реализовать.
Станислав Филиппов в свою очередь поблагодарил коллег за понимание его движения по карьерной лестнице. Обмен любезностями чиновники сопроводили дружными аплодисментами. Последние было не совсем понятно, конечно не плохо, что профессионализм чиновников растет. Однако тенденция реализовывать свой потенциал в соседних с Обнинском районах немного настораживает.
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