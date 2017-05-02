Обнинск
Новости
Обнинские чиновники проводили коллегу аплодисментами

2 мая 2017
Общество


Обнинские чиновники проводили коллегу аплодисментами

Сегодня широкой общественности стало известно о том, что свое кресло покидает начальник экономического управления обнинской администрации Станислав ФИЛИППОВ.

Именно эта тема стала первым вопросом на повестке еженедельного заседания главы администрации. Владислав ШАПША поблагодарил Филиппова за то, что в течение семи лет он работал на благо первого наукограда. За это глава обнинской администрации вручил Станиславу Михайловичу грамоту, сопроводив ее словами:

- Особенно приятно это делать, когда есть хорошие поводы для этого. Особенно, когда один из нас, набрав определенного опыта, уходит на работу, для того, чтоб как можно более полно его реализовать.

Станислав Филиппов в свою очередь поблагодарил коллег за понимание его движения по карьерной лестнице. Обмен любезностями чиновники сопроводили дружными аплодисментами. Последние было не совсем понятно, конечно не плохо, что профессионализм чиновников растет. Однако тенденция реализовывать свой потенциал в соседних с Обнинском районах немного настораживает.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 192
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #кадры, #грамота, #награда:


2 мая 2017

В Обнинске появились плакаты с фотографиями участковых
В Обнинске реализовано одно из предложений Общественного совета при местном ОМВД, которое касалось службы...
28 апреля 2017

Обнинские кадеты протестировали «детектор лжи»
Ученики кадетского класса Технического лицея побывали в Калуге на экскурсии по управлению Следственного...
26 апреля 2017

Начальник обнинского ОМВД обсудил развитие кадетского движения в городе
Главный полицейский города Александр КУДРЯШОВ провел встречу с руководством Технического лицея, на базе...
24 апреля 2017

В Обнинске обновят Доску почета
В Обнинске к 1 мая будет обновлена Доска почета. В связи с этим предприятия и организации города подали...
21 апреля 2017

Житель Обнинска может сесть в тюрьму из-за кепки
Следственный комитет Калужской области возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Обнинска,...
19 апреля 2017

Спецслужбы перекрыли подъезды к спорткомплексу «Олимп»
Жители Обнинска сегодня могли наблюдать, как возле дворца спорта «Олимп» съехались представители всех...
19 апреля 2017

Обнинский ученый кот опять остался безусым
Работники коммунальных служб города уже устали приделывать усы металлической статуе ученого кота, установленного...
20 апреля 2017

В Обнинске зафиксировано рекордное количество свадеб
Как рассказала начальник отдела записи актов гражданского состояния Лидия СИНЕЦКИНА, за две недели апреля...
18 апреля 2017

В Обнинском роддоме скоро появится WI-FI
Как рассказал заведующий роддомом наукограда Виктор САМАРДАК, посетители этого медицинского учреждения...
18 апреля 2017

Вера Плашкевич начала пропускать заседания комитетов
На сегодняшнем заседании комитета по социальной политике Обнинского городского Собрания отсутствовала...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.