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2 мая 2017
Спорт
В День Победы обнинцев приглашают на пробежку
Так четвертого мая в Обнинске пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета. Старт участников намечен на 14 часов 30 минут от мемориала Вечный огонь, финишировать спортсмены будут там же.
А девятого мая бегуны в пятнадцать минут девятого так же стартуют от мемориала Вечный огонь, только в этот раз финишировать спортсмены будут в соседнем Жуковском районе. Участники кросса остановятся у мемориала на родине маршала Победы. Все желающие могут присоединиться к этому забегу.
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