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В День Победы обнинцев приглашают на пробежку

2 мая 2017
Спорт


В День Победы обнинцев приглашают на пробежку

О предстоящих спортивных мероприятиях в первом наукограде сегодня на еженедельной планерке главы администрации рассказал председатель спорткомитета Константин ОЛУХОВ.

Так четвертого мая в Обнинске пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета. Старт участников намечен на 14 часов 30 минут от мемориала Вечный огонь, финишировать спортсмены будут там же.

А девятого мая бегуны в пятнадцать минут девятого так же стартуют от мемориала Вечный огонь, только в этот раз финишировать спортсмены будут в соседнем Жуковском районе. Участники кросса остановятся у мемориала на родине маршала Победы. Все желающие могут присоединиться к этому забегу.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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