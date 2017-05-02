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2 мая 2017
Благоустройство
Владислав Шапша призвал активистов субботников не останавливаться на достигнутом
За грабли взялся, как говорится и стар и млад. На уборку территорий кроме школьников и сотрудников администрации выходили представители Службы судебных приставов, Пенсионного фонда России, Музыкальной школы №2, НПО «Тайфун», гостиницы НИФХИ имени Карпова, СДЮСШОР «Квант», ГДК, Центра ВМФ и других структур.
Однако «основной удар», по словам заместителя главы обнинской администрации по вопросам городского хозяйства Дмитрия СТРЕЛЬЦОВА, коммунальщики сделали на подготовку к праздникам, крася и ремонтируя лавочки, запуская городские фонтаны и устанавливая световые конструкции.
В этом сезоне в Обнинске прошли 24 субботника, в которых поучаствовали 3500 человек, на полигон было вывезено прядка 1000 метров кубических мусора.
- Визуально видно, что субботники активно проводятся, – констатировал глава обнинской администрации Владислав ШАПША, - но на самом деле успокаиваться рано, поскольку есть еще места, которые не охвачены уборкой. Их не так много осталось, но порядок навести надо, в том числе и в 52-м микрорайоне по улице Белкинской.
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