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Станция обезжелезивания в Обнинске появится к 2020 году

2 мая 2017
ЖКХ


Станция обезжелезивания в Обнинске появится к 2020 году

В Обнинске успешно реализуется программа «Чистая вода».

И в ее рамках, как известно, были построены новые очистные сооружения. А к 2020 году городская администрация планирует построить и станцию обезжелезивания воды.

При этом вице-мэр по ЖКХ обнинской городской администрации Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ посетовал на то, что ни федеральных, ни областных средств на очистные Обнинску не выделили. Обходились своими силами. Однако на днях депутаты Заксобрания Калужской области совместно с депутатом Государственной Думы Александром АВДЕЕВЫМ как раз обсудили изменение порядка этого финансирования.

– А в настоящее время из городской администрации выделяются средства на мероприятия по мониторингу качества воды. В первую очередь, питьевой. Хотя и водоемы города тоже регулярно исследуются, – отметил Стрельцов. – Пробы воды берутся постоянно. И это не какие-то разовые случаи. А системная планомерная работа.

Правда, время от времени жителей наукограда предупреждают, что в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях питьевая вода может менять свою мутность и цветность. Но пить ее в таких случаях специалисты не запрещают.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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