|
2 мая 2017
ЖКХ
Станция обезжелезивания в Обнинске появится к 2020 году
И в ее рамках, как известно, были построены новые очистные сооружения. А к 2020 году городская администрация планирует построить и станцию обезжелезивания воды.
При этом вице-мэр по ЖКХ обнинской городской администрации Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ посетовал на то, что ни федеральных, ни областных средств на очистные Обнинску не выделили. Обходились своими силами. Однако на днях депутаты Заксобрания Калужской области совместно с депутатом Государственной Думы Александром АВДЕЕВЫМ как раз обсудили изменение порядка этого финансирования.
– А в настоящее время из городской администрации выделяются средства на мероприятия по мониторингу качества воды. В первую очередь, питьевой. Хотя и водоемы города тоже регулярно исследуются, – отметил Стрельцов. – Пробы воды берутся постоянно. И это не какие-то разовые случаи. А системная планомерная работа.
Правда, время от времени жителей наукограда предупреждают, что в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях питьевая вода может менять свою мутность и цветность. Но пить ее в таких случаях специалисты не запрещают.
Просмотров: 116
Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #вода, #программа, #станция:
2 мая 2017
Обнинцы «зажарились» в своих квартирах!
Сегодня телефон редакции разорвался от звонков возмущенных граждан. Обнинцы недоумевают, почему на улице
2 мая 2017
На аварийные дома Обнинска снова не позарилась ни одна управляющая компания!
Обнинская администрация попыталась второй раз пустить с молотка проблемные дома. Речь идет о Железнодорожной,
28 апреля 2017
Обнинские лифты уже не в силах ждать капремонта
В Обнинске уже не первый год проводится замена лифтов по программе капремонта. Только дело движется очень
27 апреля 2017
Пять управляющих компаний в Обнинске не справляются со своими обязанностями
Начальник государственной жилищной инспекции Калужской области Руслан САИДОВ сегодня провел пресс-конференцию
28 апреля 2017
Жилинспекция сжалилась над жителями Усачева, 19
Долгие месяцы собственники дома девятнадцать ведут войну со своей управляющей компанией «Зеленый остров».
26 апреля 2017
Обнинская прокуратура планирует выяснить, кто загрязняет Протву
На вчерашнем заседании горсобрания обнинские депутаты заслушали информацию главного санитарного врача
26 апреля 2017
2 мая в Обнинске отключат отопление
Уже есть информация о том, что глава обнинской городской администрации Владислав ШАПША подписал Постановление
27 апреля 2017
Коммунальный инспектор похвалил обнинцев за то, что они стали больше жаловаться
Сегодня в рамках встречи с обнинскими журналистами руководитель областного Управления государственной
27 апреля 2017
Некоторым управляющим компаниям Обнинска грозит «уголовка»?
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель регионального Управления государственной жилищной
26 апреля 2017
Обнинские депутаты молниеносно изменили свое мнение
Недавно в Обнинске два комитета городского Собрания выступили против повышения предельно допустимого
Архив новостей
Самое оцененное
11 апреля 2017
«Аксеновские» торговцы совсем обнаглели
О палаточном шалмане на улице Энгельса, журналисты портала Obninsk.Name рассказывали
5 апреля 2017
Уехать из Обнинска на электричке становится все сложнее
Жители Обнинска и гости города, которым периодически приходится пользоваться
28 апреля 2017
Работники ОАО «РЖД» устроили в Обнинске беспорядок
Настоящий скандал разразился вчера вечером на обнинском железнодорожном
Самое читаемое
Криминал
19 апреля 2017
Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!
ЖКХ
18 апреля 2017
С 10 апреля плата за ОДН опять изменится
Лента новостей
2 мая 2017
В Обнинске
На...
2 мая 2017
В День Победы обнинцев приглашают на пробежку
О...
2 мая 2017
Из Ермолина под видом мусора вывозят грунт?
В...
2 мая 2017
В Обнинске появились плакаты с фотографиями участковых
В...
2 мая 2017
Обнинский танцевальный коллектив произвел фурор в Санкт-Петербурге!
Детский...
2 мая 2017
Станиславу Филиппову предложили должность зама главы администрации Боровского района
Сегодня...
28 апреля 2017
Губернатор АРТАМОНОВ предложил мэру Харлампову уйти
Жителям...
28 апреля 2017
В Балабанове открыли
Сегодня...
28 апреля 2017
Обнинские кадеты протестировали «детектор лжи»
Ученики...
28 апреля 2017
В Малоярославце оскорбленная женщина утопила машину возлюбленного
Выяснение...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
5
Первый сетевик зашел в Старый город сзади!
2
3
Обнинцы заподозрили газовщиков в мошенничестве
3
3
Седина в бороду...
4
2
Обнинские лифты уже не в силах ждать капремонта
5
2
Прокуратура наказала руководителей «Дикси» за табачный запах в магазине
1
27
У страха глаза велики?
2
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
3
19
Обнинск и «совхоз «Боровский» поделили спорные деревни пополам!
4
9
Свято место...
5
7
Обнинцы считают лукавством отчеты чиновников о растущей зарплате горожан!
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
27
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
4
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
5
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
Доска объявлений
События
90
Компьютеры
307
Работа
1136
Недвижимость
2852
Авто-мото
453
Бытовая техника
359
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1055
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2427
Разное
1170
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.