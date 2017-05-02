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В Обнинске собака чуть не убила ребенка

2 мая 2017
Животные


В Обнинске собака чуть не убила ребенка

Ужасающий случай произошел в минувшие выходные в одном из дворов наукограда: на детской площадке собака покусала маленькую девочку, когда та играла в песочнице.

В результате у ребенка сильно пострадало лицо.

Об этом сегодня на городской планерке рассказал начальник полиции по охране общественного порядка Руслан БОГДАНОВ.

Стоит отметить, что собака не бездомная. Куда смотрел хозяин животного (бойцовской породы!), и что он вообще делал с таким питомцем на детской площадке, не понятно.

В настоящее время решается вопрос о мере наказания в отношении владельца собаки.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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