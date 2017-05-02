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2 мая 2017
Животные
В Обнинске спасли кошку
На днях обнинским спасателям пришлось оказывать помощь кошке.
На пульт диспетчера системы 112 один за другим звонили жильцы дома № 8 по улице Любого и просили вызволить несчастное животное, оказавшееся на козырьке, расположенном над подъездом. Кошка сидела там уже пару дней и громко кричала. Ее хозяева были обеспокоены тем, что она погибнет от голода.
В итоге, как только спасатели приехали на место и стали взбираться на козырек, животное перепугалось и спрыгнуло вниз самостоятельно. Так что помощь все-таки была оказана.
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