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В Обнинске спасли кошку

2 мая 2017
Животные


В Обнинске спасли кошку

На днях обнинским спасателям пришлось оказывать помощь кошке.

На пульт диспетчера системы 112 один за другим звонили жильцы дома № 8 по улице Любого и просили вызволить несчастное животное, оказавшееся на козырьке, расположенном над подъездом. Кошка сидела там уже пару дней и громко кричала. Ее хозяева были обеспокоены тем, что она погибнет от голода.

В итоге, как только спасатели приехали на место и стали взбираться на козырек, животное перепугалось и спрыгнуло вниз самостоятельно. Так что помощь все-таки была оказана.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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