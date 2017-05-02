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2 мая 2017
Благоустройство
Мусорный коллапс в отдаленном микрорайоне Балабанова ликвидируют завтра
Всю обочину центральной дороги на ул. Московской граждане заваливают своими бытовыми отходами, невзирая на соседство с районным отделением ГИБДД. Руководство города недовольно ворчит, но стихийные свалки периодически ликвидирует. Естественно такой способ очистки города не носит ежедневный характер, а потому каждую неделю горы мусора вырастают вновь.
Обсуждая зарождение этой проблемы с управляющими компаниями, частные коммунальщики заявили – мусорить в мега-размерах «москвичи» начали сваливать здесь от хорошей жизни. Дескать, появление вдоль дороги урн необычно большого размера, вдохновило граждан на их использование по нецелевому назначению. Исходя из этого, представители УК предложили эти урны убрать или заменить их меньшими.
Однако жители ул. Московской такое мнение считают оскорбительным, и тыкают в другой «корешок» проблемы – отсутствие в микрорайоне доступных площадок ТБО. По их словам, мусор у обочины складывают жители близлежащих домов, поскольку мусоросборочная площадка в микрорайоне одна и находится в самом конце микрорайона.
Комментируя мусорную проблему, глава администрации города Вячеслав ПАРФЕНОВ заявил, что попросил Управляющие компании проработать варианты размещения площадок ТБО, а его заместитель по вопросам городского хозяйства Алексей СТЕПАНОВ пообещал завтра вновь очистить территорию от мусора.
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