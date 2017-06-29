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Жители Обнинска грозятся посадить возле мэрии борщевик

29 июня 2017
Благоустройство


Жители Обнинска грозятся посадить возле мэрии борщевик

Жители одного из старейших обнинских микрорайонов «Поселок Обнинский» продолжают жаловаться на МПКХ.

По их мнению, это предприятие игнорирует частный сектор и работать там не желает.

Как рассказала член Совета ТОС этого микрорайона Анна АЛЕШНИКОВА, часть заросшей травой территории скосили безобразно. Мы уже сообщали о том, что вместе с сорняками коммунальщики удалили и молоденькие сосенки-двухлетки.

– Но тогда – неделю назад – на улице Чайковского, возле пруда, удалили все-таки не все деревца. А вчера я смотрю, уже ни одной сосны не осталось. Более того, кто-то повыдергивал и колышки, к которым мы их привязали, – пояснила Анна Владимировна.

В итоге жители провели свое расследование и нашли человека, который это сделал.

– Живет у нас один маргинал, – рассказала Алешникова. – Он и рассказал, что подошли к нему какие-то люди. Видимо, из коммунального хозяйства. Они дали бутылку со спиртным и попросили за эту незатейливую плату покосить траву.

В итоге вреда от такой работы оказалось больше, чем пользы. Опять же и покосил мужчина далеко не всю траву. «Навел порядок» только кое-где. А в целом микрорайон утопает в высокой траве, в борщевике. И никто на это не обращает никакого внимания.

Несколько жителей поселка, обиженных на нашу мэрию, даже пригрозили собрать семена этого гнусного растения и посеять их возле городской администрации.
 
 
 
Автор новости: Инна Емелина

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