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Кабицынскую дорогу отремонтируют не раньше августа

29 июня 2017
Дороги


Кабицынскую дорогу отремонтируют не раньше августа

Как рассказал нам заместитель директора МПКХ Евгений ВАРАКСА, капитальный ремонт дороги на Кабицынской улице до сих пор не начался, поскольку пока не определен подрядчик.

- Мы сейчас закончили считать объемы, поскольку там предстоит большая работа и теперь она будет выставлена на торги, которые по 44 федеральному закону должны проходить в течение полутора месяцев. Поэтому основной ремонт начнется где-то в августе и в этом же месяце должен закончиться, - отметил Евгений Евгеньевич.

Между тем, Кабицынская улица огорожена для сквозного проезда еще с 10 июня и спрашивается, зачем нужно затруднять движение для автомобилистов почти за два месяца до начала ремонта, не говоря уже о том, почему нельзя было провести торги заранее?

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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