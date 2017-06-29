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Житель Обнинска просил сотрудников МЧС спасти его от одиночества

29 июня 2017
МЧС


Житель Обнинска просил сотрудников МЧС спасти его от одиночества

Обнинских диспетчеров службы 112 длительное время терроризировал своими звонками телефонный хулиган.

И вот на днях полицейские установили личность этого «героя». Мужчина средних лет оказался жителем Обнинска.

Как рассказали корреспонденту Obninsk.Name сами диспетчеры службы спасения, чаще всего данный гражданин звонил после употребления спиртного. Помощь ему в этот момент требовалась одна: чтобы с ним поговорили по душам. Что называется, за жизнь. Во время первого звонка мужчина начинал философствовать, рассуждать о бренности бытия, а после того, как диспетчеры клали трубку, звонил им снова. Но в последующие разы беседа проходила уже в нецензурном тоне, с применением отборной ненормативной лексики.

– Обидней всего даже не оскорбления, а тот факт, что этот скандалист занимает линию и, возможно, в этот самый момент нам не могут дозвониться те, кому реально необходима помощь, – считают сотрудники МЧС.

Но в настоящее время хулигана приструнили. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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