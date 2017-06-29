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29 июня 2017
Строительство
Строительство спорткомплекса в Обнинске попахивает «уголовкой»
Счетная палата России проверила реализацию программы «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации в 2006-2015 годах».
Под прицел аудиторов попало Правительство Калужской области и строительство четырех комплексов в регионе. В эту четверку попал и Центр пляжных видов спорта в Обнинске.
Первая претензия была на поверхности, аудиторы отметили, что открыться обнинский Центр должен был в 2013 году, а сдали объект лишь спустя два года в сентябре 2015-го.
По отчетам областных чиновников, на возведение Центра пляжных видов спорта в 2013-2014 годах «ушло» болеет сорока миллионов рублей, причем 25 из городского бюджета. А фактически, отмечают проверяющие, город этих денег не выделил.
Вердикт Счетной палаты России по строительству этих объектов был достаточно суров. Проверяющие уверены, что выявленные нарушения указывают на наличие в действиях должностных лиц, отвечающих за выполнения работ на объекте, признаков уголовного преступления.
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