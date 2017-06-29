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Обнинская мэрия приняла в собственность 10 бесхозных машин

29 июня 2017
Благоустройство


Обнинская мэрия приняла в собственность 10 бесхозных машин

В Обнинске по-прежнему выявляют бесхозяйный, брошенный, разукомплектованный автотранспорт.

Как во дворах, так и на улицах.

Если всего с начала текущего года специальной службой МПКХ выявлена и оклеена предупреждениями об эвакуации 151 машина, то за текущую неделю таковых было обнаружено 6. И если с января на стоянку эвакуировали 29 автомобилей, то на этой неделе – всего одну. Так что эффект от такой работы очевиден.

При этом 7 машин передано их законным владельцам, еще 10 по решению суда принято в муниципальную собственность, а 11 было утилизировано. На хранении в настоящее время находятся 37 автомобилей.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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