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30 июня 2017
Мероприятия
Полицейские объяснили ученикам «Державы», как отличить поддельную денежную купюру
Мероприятие было организовано в рамках профилактического мероприятия «Подросток. Семья».
Так, юрисконсульт Екатерина ТОРУБАРОВА побеседовала с детьми на правовую тему, разъяснив ответственность за совершение преступлений, а начальник дежурной части Алексей ЧАЧИН показал рабочие места оперативного дежурного. Школьники смогли увидеть условия содержания лиц, совершивших административные правонарушения.
Особый интерес и восторг вызвало у ребят посещение кабинета экспертов криминалистов. Руководитель экспертно-криминалистического центра Станислав ЩУКИН рассказал, какие следы остаются на месте преступления, и научил отличать настоящую купюру от поддельной. Также он показал, как изъять отпечатки пальцев с поверхности предмета, после чего дети под его контролем самостоятельно смогли изъять свои отпечатки пальцев и забрать образцы с собой.
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