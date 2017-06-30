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Полицейские объяснили ученикам «Державы», как отличить поддельную денежную купюру

30 июня 2017
Мероприятия


Полицейские объяснили ученикам «Державы», как отличить поддельную денежную купюру

Стражи порядка провели встречу с детьми, которые во время летних каникул посещают оздоровительно-профилактический лагерей лицея «Держава».

Мероприятие было организовано в рамках профилактического мероприятия «Подросток. Семья».

Так, юрисконсульт Екатерина ТОРУБАРОВА побеседовала с детьми на правовую тему, разъяснив ответственность за совершение преступлений, а начальник дежурной части Алексей ЧАЧИН показал рабочие места оперативного дежурного. Школьники смогли увидеть условия содержания лиц, совершивших административные правонарушения.

Особый интерес и восторг вызвало у ребят посещение кабинета экспертов криминалистов. Руководитель экспертно-криминалистического центра Станислав ЩУКИН рассказал, какие следы остаются на месте преступления, и научил отличать настоящую купюру от поддельной. Также он показал, как изъять отпечатки пальцев с поверхности предмета, после чего дети под его контролем самостоятельно смогли изъять свои отпечатки пальцев и забрать образцы с собой.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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