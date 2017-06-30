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В Боровском районе собираются открыть один ФАП и закрыть два

30 июня 2017
Медицина


В Боровском районе собираются открыть один ФАП и закрыть два

В соседнем с Обнинском Боровском районе, как рассказал главврач Владимир ЛОГУТЕНОК, функционируют одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов, они же ФАП.

Однако среди них, как посетовал Владимир Александрович, два, возможно, будут закрыты, так как состояние оставляет желать лучшего.

Но, в то же самое время, Владимир Логутенок сообщил, что в деревне Тимашово, сельского поселения Кривское, возможно, появится один ФАП.

- Мы рассматриваем возможность открытия ФАПа в деревне Тимашово, там есть помещение, мы проверим его на соответствие всем нормам и требованиям и, возможно, в следующем году там появится фельдшерский пункт, - сказал районный главврач.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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