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Балабновские депутаты оценили работу администрации на 10%

30 июня 2017
Власть


Балабновские депутаты оценили работу администрации на 10%

В соседнем с Обнинском Балабанове представительный орган отправился на каникулы.

Теперь парламентарии соберутся для обсуждения городских вопросов, выдвинутых администрацией, только в конце августа. Однако перед уходом в отпуск они успели рассмотреть предложение о повышении зарплат муниципальным служащим.

Бюджетная комиссия выступила за принятие такого решения, мотивируя его тем, что минувший год продемонстрировал слаженную работу исполнительного органа. По словам председателя комиссии Владимира ЖИГАНОВА, одно концессионное соглашение, по которому сейчас в городе идет подготовка к новому отопительному сезону, вдохновляет его проголосовать «за».

Глава администрации Вячеслав ПОРФЕНОВ тоже замолвил слово за себя и своих подчиненных, завив, что сегодня он имеет сплоченную команду, которая работает на благо города.

Между тем, начальник финансового отдела Наталья ГУСАКОВСКЯ добавила, что вследствие принятия решения о повышении окладов, они вернутся к отметке годовой давности. По ее словам, в прошлом году оклады были снижены на 10%. Теперь же они возвратятся к прежней отметке, что не сильно отразится в целом на благосостоянии сотрудников белого дома, учитывая инфляцию.

Выслушав все аргументы, парламентарии просьбу поддержали. В итоге с 1 июля расчет дохода муниципальных служащих пойдет по повышенной шкале. Кроме того, увеличение ежемесячного дохода коснется и обслуживающего персонала администрации.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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