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Оба въезда в Обнинск реконструируют на федеральные деньги

30 июня 2017
Дороги


Оба въезда в Обнинск реконструируют на федеральные деньги

На своей сегодняшней пресс-конференции глава администрации города Обнинска Владислав ШАПША рассказал, что оба въезда в наукоград – южный и северный – будут реконструированы за счет федеральных средств.

Работы будут проведены в рамках реконструкции Киевской трассы. По этому поводу обсуждения ведутся давно, и многие жители Обнинска выступают против подобных планов. Но мэр Шапша назвал реконструкцию «Киевки» благом для города.

– К сожалению, сегодня эта трасса является главным и фактически единственным источником всех трагедий, которые происходят с обнинцами на дороге. В самом городе ситуация в этом смысле спокойная. Так что ликвидация на «Киевке» левых поворотов, создание удобных развязок, надземные пешеходные переходы и разделительная полоса позволят значительно сократить число ДТП, – отметил мэр.

Он пояснил, что пешеходные переходы, увы, не спасают людей от гибели. Автомобили, несущиеся на огромных скоростях, попросту не успевают там останавливаться.

А что касается северного моста, то он находится в муниципальной собственности. Однако у города нет таких средств, чтобы отремонтировать его. И очень кстати, что сделать это теперь можно будет на деньги из федерального бюджета.


 
 
Автор новости: Инна Емелина

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