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30 июня 2017
Общество
Открытие ФОКа в Боровске снова отодвигается
Завтра в соседнем с Обнинском Боровске должно было состояться торжественное открытие физкультурно-оздоровительного центра, которого, к слову ждут уже довольно давно.
Боровский ФОК, напомним, сдать пытались уже несколько раз, но из-за недобросовестного подрядчика объект вообще рисковал превратиться в долгострой.
Однако, как рассказал корреспонденту «Obninsk.Name» глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, этого, к сожалению, не произойдет. Перенос даты связан с вескими причинами и необходимостью завершить все «косметические» работы. Предположительно, ФОК откроется ближе к концу июля. И это уже финальная дата.
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