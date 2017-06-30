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30 июня 2017
Власть
Владислав Шапша считает, что молодожены должны переехать на дачу
Состояние действующего салона бракосочетания сегодня в рамках пресс-конференции журналисты обсудили с главой обнинской администрации Владиславом ШАПШОЙ.
В частности, представителей СМИ поинтересовались у мэра, можно ли рассчитывать на реконструкцию здания и его помещений в ближайшем будущем.
- Там нужно ремонтировать все: и фойе и залы, и мебель менять, особенно эти раритетные люстры. Их вообще в музей какой-то надо отправлять, - пошутил мэр.
Ну, а если говорить серьезно, то нарисовать какие-то конкретные перспективы по реконструкции салона бракосочетания мэр пока не смог.
- Были идеи относительно того, чтобы отремонтировать Морозовскую дачу и выделить место для церемоний бракосочетания там. Но на это нужно время и средства. Вполне вероятно, что найдутся частные фонды, готовые инвестировать средства в этот проект. Мне кажется, это было бы здорово, - высказался сити-менеджер.
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