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30 июня 2017
МЧС
Обнинск опять затопило
И здесь дали о себе знать проблемы, которые уже не один год существуют в Обнинске. Первым делом затопило проезжую часть улицы Гагарина и ряд дворов 51 микрорайона. Фотографии, иллюстрирующие разгул стихии, тут же опубликовали пользователи Фэйсбук.
Однако в МПКХ считают, что городская ливневка справилась с потоком воды. Как рассказал директор МПКХ Владислав УС, они ожидали более плачевной ситуации.
- Там, где «Старый универмаг» - нормально, «Коробейники» - нормально, на Гагарина все нормально, единственно возможный проблемный участок - улица Белкинская, там еще строительство не закончилось, мы туда бросили дополнительную трубу.
Как сообщили очевидцы порталу Obninsk.Name, на Киевской трассе в районе добринского поста МЧС не работает светофор, а рядом с НИФХИ имени Карпова много поваленных деревьев и некоторые из них лежат прямо на машинах.
В Обнинске около часа не работал интернет, в Жуково, Белоусово и Кременках сейчас отсутствует электричество. На короткое время свою работу прекращала и подстанция «Мирный»
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