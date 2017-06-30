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Обнинск опять затопило

30 июня 2017
МЧС


Обнинск опять затопило

Ливень, о котором предупреждали синоптики, не обошел стороной и первый наукоград.

И здесь дали о себе знать проблемы, которые уже не один год существуют в Обнинске. Первым делом затопило проезжую часть улицы Гагарина и ряд дворов 51 микрорайона. Фотографии, иллюстрирующие разгул стихии, тут же опубликовали пользователи Фэйсбук.

Однако в МПКХ считают, что городская ливневка справилась с потоком воды. Как рассказал директор МПКХ Владислав УС, они ожидали более плачевной ситуации.

- Там, где «Старый универмаг» - нормально, «Коробейники» - нормально, на Гагарина все нормально, единственно возможный проблемный участок - улица Белкинская, там еще строительство не закончилось, мы туда бросили дополнительную трубу.

Как сообщили очевидцы порталу Obninsk.Name, на Киевской трассе в районе добринского поста МЧС не работает светофор, а рядом с НИФХИ имени Карпова много поваленных деревьев и некоторые из них лежат прямо на машинах.

В Обнинске около часа не работал интернет, в Жуково, Белоусово и Кременках сейчас отсутствует электричество. На короткое время свою работу прекращала и подстанция «Мирный»
 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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