Прокуратура Обнинска сообщает

Прокуратура г. Обнинска направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Московской области, обвиняемой в хищениях денег у пожилых людей

В Обнинске прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере электроэнергетики и о противодействии коррупции в МП «Горэлектросети»