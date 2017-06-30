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30 июня 2017
Силовики
Прокуратура Обнинска сообщает
Прокуратура проверила исполнение законодательства.
В Обнинске предприниматель привлечен к административной ответственности за реализацию контрафактной продукцииПрокуратура города Обнинска проверила исполнение законодательства, регулирующего ввоз, производство и оборот продукции легкой промышленности.
В ходе проверки торговой точки индивидуального предпринимателя, расположенной в городе, установлено хранение и нахождение в реализации 10 единиц товара, содержащего воспроизведение товарных знаков «Adidas» и «Nike».
Согласно заключению эксперта, представленные товары обладают признаками несоответствия оригинальной продукции, содержат незаконное воспроизведение товарных знаков «Adidas» и «Nike», обладают признаками контрафактности, произведены без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.
По данному факту прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).
По результатам рассмотрения постановления прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Контрафактная продукция из продажи изъята.
В Обнинске прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере электроэнергетики и о противодействии коррупции в МП «Горэлектросети»Прокуратура города Обнинска провела проверку исполнения муниципальным предприятием «Горэлектросети» законодательства в сфере электроэнергетики и о противодействии коррупции.
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.
При проведении противоаварийной тренировки отсутствует отметка о контроле со стороны руководителя, фактическое наличие средств защиты, используемых персоналом подразделений, не соответствует нормам комплектования и др.
Должностные лица, ответственные за профилактику коррупции, не назначены, кодекс этики и служебного поведения работников предприятия и иные организационные документы в сфере противодействия коррупции не приняты.
По результатам проверки прокуратурой города в адрес директора МП «Горэлектросети» внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
С работниками МП «Горэлектросети» проведены профилактические беседы, направленные на предотвращение конфликта интересов, недопущение составления неофициальной отчетности, издан приказ, которым определен ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений среди работников предприятия, разработан и утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников.
Житель города Обнинска осужден за применение насилия к полицейскомуОбнинский городской суд вынес приговор в отношении 25-летнего жителя города Обнинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)
Уголовное дело расследовалось СО по г. Обнинску СУ СК РФ по Калужской области.
Установлено, что в ночь с 14 на 15 марта осужденный был доставлен в ОМВД России по городу Обнинску за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).
В ходе составления протокола об административном правонарушении, не желая быть привлеченным к административной ответственности, он попытался нанести удар полицейскому патрульно-постовой службы сначала ногой, а затем ударил его рукой по голове.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого.
С учетом как смягчающих наказание обстоятельств (признания вины и раскаяния в содеянном), так и имеющихся отягчающих обстоятельств (совершения преступления в состоянии опьянения и наличии в действиях осужденного рецидива преступлений), суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Прокуратурой г. Обнинска пресечены факты превышения предельной торговой надбавки на продукты детского питанияПрокуратура города Обнинска Калужской области провела проверку исполнения законодательства о ценообразовании в организациях торговли.
В целях защиты интересов производителей и потребителей продовольствия на продукты детского питания на территории Калужской области установлена единая предельная торговая надбавка в размере до 20% от цен предприятий - изготовителей, цен закупки при поставках из-за пределов области.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что в одном из магазинов города торговая надбавка на детское питание по ряду наименований популярных продуктов превысила максимальный размер на величину от 6 до 12 %.
Прокурор города внес в адрес руководителя организации торговли представление об устранении нарушений закона.
Нарушения устранены - цены приведены в соответствие с предъявляемыми требованиями, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по данному факту в отношении директора организации прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному)).
По результатам рассмотрения постановления прокурора директору организации назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Работа на данном направлении прокуратурой города продолжается.
Прокуратура г. Обнинска направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Московской области, обвиняемой в хищениях денег у пожилых людейЗаместитель прокурора города Обнинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Московской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере), п.«а» ч.3 ст. 158 УК РФ, п.«а, в» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенная с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).
Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску Калужской области.
По версии следствия, в период с августа по октябрь 2016 года обвиняемая под видом социального работника входила в доверие к пожилым людям. Под предлогом введения новых денежных билетов банка РФ и необходимости обмена денежных купюр она похищала деньги потерпевших.
Всего ей удалось похитить у пенсионеров около 1,3 млн. рублей.
Уголовное дело прокуратурой города Обнинска направлено в Калужский районный суд для рассмотрения по существу.
В Обнинске по иску прокурора города суд взыскал в пользу пенсионера более миллиона рублейОбнинский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора города Обнинска к двум ответчикам, неправомерно завладевшим денежными средствами пенсионера в размере свыше 1 млн. рублей.
Поводом для обращения прокурора в суд с иском послужили результаты проверки, в ходе которой установлено, что один из ответчиков, будучи генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Олимп», разработал преступный план, предусматривающий привлечение от имени данного общества денежных средств населения под предлогом выплаты процентов.
В действительности он не имел намерений и реальной возможности выполнять условия выплат, поскольку указанная организация не имела в собственности ни имущества, ни материальной базы, ни доходов.
Для осуществления своего преступного умысла руководитель общества предложил своему знакомому стать непосредственным исполнителем преступных замыслов.
Для привлечения граждан они придумали бренд компании общества с ограниченной ответственностью «Олимп» - финансовая группа доверительного управления «Столетие».
В ходе незаконной деятельности обществом с ограниченной ответственностью «Олимп» в 2014 году с жителем города заключен договор займа, в соответствии с которым он передал организации на 12 месяцев под проценты деньги в сумме 1,13 млн. рублей.
Однако обязательства по договору займа исполнены не были, деньги жителю города не возвращены.
Приговорами Обнинского городского суда подельники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Однако деньги потерпевшему они так и не вернули.
В связи с этим прокурор города обратился в Обнинский городской суд с указанным исковым заявлением с требованием о взыскании с ответчиков денежных средств по договору займа. Суд с доводами прокурора согласился и удовлетворил исковые требования.
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