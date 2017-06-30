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Балабановские школьники позвали главу администрации в заросли борщевика

30 июня 2017
Экология


Балабановские школьники позвали главу администрации в заросли борщевика

В соседнем с Обнинском Балабанове на базе общеобразовательных школ работаю экологические отряды.

Ребята, входящие в них, регулярно принимают участие в субботниках и экологических десантах. На днях юные волонтеры из школы № 3, расположенной на улице Московской, «высадились» за МЗ в районе реки Истьи.

Берега этого водоема ежегодно зарастают борщевиком, весьма ядовитым растением, которое, к тому же, быстро разрастается, занимая новые территории. Справиться самостоятельно с этим «самозахватом» ученикам не позволяют педагоги, поскольку последствия от контакта с борщевиком могут вызвать довольно сильные последствия для здоровья детей. Поэтому организованный выход на местность был предпринят для привлечения внимания властей города к проблеме.

Школьники не только написали главе администрации Балабанова Вячеславу ПАРФЕНОВУ официальное письмо с просьбой взяться за решение данного вопроса, но и сопроводили его фотографиями, дабы чиновник мог визуально понять масштаб проблемы.

Со своей стороны Вячеслав Викторович пообещал не оставить без внимания обращение экологического отряда, и проработать варианты борьбы с борщевиком.
 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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