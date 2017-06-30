Балабановские школьники позвали главу администрации в заросли борщевика

В соседнем с Обнинском Балабанове несколько лет не могут устранить порыв на трубопроводе ХВС на ул. Кооперативной.

В соседнем с Обнинском Балабанове до сих пор не устранили порыв на трубопроводе ХВС на улице Кооперативной.