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В Обнинске впервые за 55 лет ремонтируют стадион «Труд»

30 июня 2017
Благоустройство


В Обнинске впервые за 55 лет ремонтируют стадион «Труд»

В Обнинске полным ходом идет ремонт фасада здания стадиона «Труд».

Как рассказал корреспонденту Obninsk.Name заместитель директора спортивной школы «Квант» Сергей ТЮРИКОВ-мл., за все время существования этой постройки, возведенной еще в 1962-ом году, ремонтируется она впервые.

– Там в некоторых местах были доложены кирпичи, затем вся основа фасада была полностью закрыта металлосеткой и зацементирована. А на следующем этапе на оба торца здания планируется наложение металлического каркаса с последующей облицовкой металлическими кассетами. Очень важно то, что там будут установлены водосливы, которых до этого не было. Вся вода текла внутрь и тем самым разрушала стены, – рассказал Тюриков.



Средства в размере порядка 850 тысяч рублей на все эти работы выделила городская администрация. Ремонт проводится в соответствии с ГОСТами. И мэрия контролирует, насколько качественно.

Сергей Тюриков пообещал, что ко Дню физкультурника, который празднуется 12 августа, стадион «Труд» будет обновлен.




 
 
Автор новости: Инна Емелина

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