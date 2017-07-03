Обнинцы открыли купальный сезон прямо на проезжей части!

В Обнинске уменьшилась не только рождаемость, но и смертность

Пока одни горожане вздыхают по неудавшемуся лету, пряча подальше купальники и пляжные пенки, другие убеждены, что у природы нет плохой погоды.Так, трое обнинских парней радовались как дети недавнему ливню, который по традиции затопил улицу Белкинскую. Разлившийся по ней «венецианский канал» они использовали как водоем, отправившись в заплыв по проезжей части вместе с автомобилями.Сие действо доставляло как самим участникам, так и местным зевакам бурю эмоций. Последние с энтузиазмом снимали на видео, как молодые люди с визгом провожают проезжающие мимо машины, щедро окатывающие их фонтаном из-под колес.Напомним, обеспечить Белкинскую сносной ливневкой надлежало компании, которая должна была возвести там ТЦ «Малина-молл». Однако стройка встала, а потому о таком спонсорстве городу теперь мечтать не приходится.