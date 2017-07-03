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В Обнинске пациентам скорой больше не придется трястись на разбитых дорогах

3 июля 2017
Дороги


В Обнинске пациентам скорой больше не придется трястись на разбитых дорогах

На территории обнинской КБ № 8 уже в этом году будут отремонтированы все проблемные проезды.

Сейчас там приводится в надлежащий вид дорога, ведущая к приемного покою. И, как рассказал корреспонденту Obninsk.Name глава администрации Обнинска Владислав ШАПША, город долго добивался, чтобы ее передали из федеральной собственности в муниципальную. И только после этого получил возможность ремонтировать ее на свои средства.

Будут также приведены в порядок проезды, ведущие к инфекционному и детскому отделениям. На это ФМБА России выделило один миллион рублей. Данные работы уже включены в план ремонта и в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Так что, как отметил мэр наукограда, больным больше не придется терпеть дискомфорт на подъезде в медицинское учреждение.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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