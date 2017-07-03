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3 июля 2017
Медицина
В Обнинске уже двое больных боррелиозом
В Обнинске от укусов клещей пострадал уже 41 человек.
И, как проинформировал корреспондента Obninsk.Name главный санитарный врач города Владимир МАРКОВ, было выявлено два случая заражения боррелиозом. Заболели взрослые люди.
А что касается детей, пострадавших от этих паукообразных, то таковых в Калужской области уже 40 человек. Случаи зафиксированы в Калуге, Обнинске и еще семнадцати муниципалитетах региона.
В одном только наукограде за последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 9 пострадавших. Двое из них – дети. Причем некоторые рассказывают, что клещи напали на них в черте города, во время прогулок в парковой зоне.
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