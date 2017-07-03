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3 июля 2017
Общество
В Совхоз Боровский придет «большой брат»
Недавно в соседнем с Обнинском сельском поселении Совхоз Боровский сотрудники правоохранительных органов во главе с районным начальником ОМВД Александром КУЛИГИНЫМ провели встречу с жителями поселения.
Как сообщил Александр Валерьевич, на встрече поднимались многие важные для граждан вопросы. Впрочем, самым основным из них была безопасность.
- Мы обсудили возможность установки камер в Совхозе Боровский и, я думаю, что в скором времени они там появятся камеры видеонаблюдения, что поможет повысить уровень безопасности в населенном пункте, - заявил Александр Кулигин.
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