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В Совхоз Боровский придет «большой брат»

3 июля 2017
Общество


В Совхоз Боровский придет «большой брат»

Недавно в соседнем с Обнинском сельском поселении Совхоз Боровский сотрудники правоохранительных органов во главе с районным начальником ОМВД Александром КУЛИГИНЫМ провели встречу с жителями поселения.

Как сообщил Александр Валерьевич, на встрече поднимались многие важные для граждан вопросы. Впрочем, самым основным из них была безопасность.

- Мы обсудили возможность установки камер в Совхозе Боровский и, я думаю, что в скором времени они там появятся камеры видеонаблюдения, что поможет повысить уровень безопасности в населенном пункте, - заявил Александр Кулигин.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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