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Экскурсия по Обнинску для лося закончилась смертью

3 июля 2017
Происшествия


Экскурсия по Обнинску для лося закончилась смертью

На днях жители Обнинска наблюдали интересную картину: по улицам города среди бела дня бегал лось.

Причем появился он в самом центре, между одиннадцатой школой и офисом Сбербанка на проспекте Маркса.

Как рассказали корреспонденту Obninsk.Name диспетчеры спасательной службы города, животное было ранено. Позже очевидцы рассказали, что лось был перепуган и случайно напоролся на штырь в заборе. В итоге его поймали, но до ветеринара так и не довезли. По дороге лось умер.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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