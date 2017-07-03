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3 июля 2017
Происшествия
Экскурсия по Обнинску для лося закончилась смертью
На днях жители Обнинска наблюдали интересную картину: по улицам города среди бела дня бегал лось.
Причем появился он в самом центре, между одиннадцатой школой и офисом Сбербанка на проспекте Маркса.
Как рассказали корреспонденту Obninsk.Name диспетчеры спасательной службы города, животное было ранено. Позже очевидцы рассказали, что лось был перепуган и случайно напоролся на штырь в заборе. В итоге его поймали, но до ветеринара так и не довезли. По дороге лось умер.
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