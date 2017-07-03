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Балабановские депутаты будут заседать прилюдно

3 июля 2017
Общество


Балабановские депутаты будут заседать прилюдно

Депутату балабановской Городской Думы Владимиру ЖИГАНОВУ не дает покоя клаустрофобия.

Народный избранник регулярно выступает с предложением сломать стену в зале заседаний, чтобы в нем появились окна, которые сейчас от глухого помещения скрывает перегородка. И если месяц назад на предложение о перепланировке Владимиру Африкановичу не посулили особой надежды, то сейчас она вполне явственно забрезжила.

Начальник финотдела Наталья ГУСАКОВСКАЯ заявила, что в муниципалитете есть средства на перекройку внутреннего пространства. Однако ее начальник Вячеслав ПАРФЕНОВ заметил: перед тем как что-то ломать, надо хорошенько подумать, чтобы потом не переделывать.

В результате обсуждения депкорпус предложил вернуться к изначальному варианту, когда площадь зала заседаний была вдвое больше, и помимо участников совещаний вмещала больше сотни зрителей.

Заметим, что сегодня в зале имеется скромный ряд стульев вдоль стены, во время планерок и заседаний ГД занятый сотрудниками администрации. Горожанам, пришедшим на совещание с личными вопросами, приходится размещаться на дополнительных стульях.

Депутат Михаил ИВАНОВ идею «выхода в народ» посчитал хорошей: - Пусть люди приходят, слушают, что говорят и решают их депутаты!

Когда именно состоится расширение территории, точно не известно. Тем не менее, вариант вседоступности депкорпуса вовсе не решает проблемы, озвученной Владимиром Жигановым, поскольку в той половине старого зала, которая сейчас отделена перегородкой и используется в качестве кладовой, окон тоже нет. А это означает, что депутат не перестанет в мечтах посягать на помещение с окнами, которое сейчас занимают юристы.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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