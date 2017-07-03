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В Обнинске идет активный ремонт внутридворовых территорий

3 июля 2017
ЖКХ


В Обнинске идет активный ремонт внутридворовых территорий

Об этом сегодня на планерке городской администрации рассказал директор МПКХ Владислав УС.

Так, в данный момент уже выполнены работы по адресам: ул. Курчатова, 8, 12 и 19; ул. Победы, 23; ул. Мира, 9, 11, 12; ул. Ляшенко, 6А, 6Б, ул. Жолио-Кюри, 19, 21.Также сделан ремонт дороги на улице Цветкова.

Кроме того, по словам Владислава Юрьевича, состоялись все торги по ТОСам на общую сумму примерно в 24 миллиона рублей.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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