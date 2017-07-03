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3 июля 2017
Мероприятия
Организаторы Дня города продолжают придумывать новые мероприятия
Руководитель управления культуры и молодежной политики Ирина ФАЛЕЕВА решила исправить ситуацию если не качеством, то, как минимум, количеством планируемых мероприятий.
Так, сегодня Ирина Николаевна рассказала еще о нескольких площадках, которые появятся по случаю дня рождения города.
Первая из них под названием «Читай город» расположится в городской библиотеке. В ее рамках организуют флеш-моб, книжный аукцион, поэтический марафон, а также будет работать открытый микрофон, где сможет выступить любой желающий.
Кроме того, в Музее истории состоится день открытых дверей, а также музейно-познавательные игры, которые будут проходить не только в здании учреждения, но и на площади перед ним.
На Морозовской даче в этот день пройдет фестиваль художников. Также ряд мероприятий планируется в городском парке.
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