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Организаторы Дня города продолжают придумывать новые мероприятия

3 июля 2017
Мероприятия


Организаторы Дня города продолжают придумывать новые мероприятия

Замечания мэра Обнинска Владислава ШАПШИ о том, что организаторам Дня города было бы хорошо воспользоваться новыми идеями жителей, похоже, не остались незамеченными.

Руководитель управления культуры и молодежной политики Ирина ФАЛЕЕВА решила исправить ситуацию если не качеством, то, как минимум, количеством планируемых мероприятий.

Так, сегодня Ирина Николаевна рассказала еще о нескольких площадках, которые появятся по случаю дня рождения города.

Первая из них под названием «Читай город» расположится в городской библиотеке. В ее рамках организуют флеш-моб, книжный аукцион, поэтический марафон, а также будет работать открытый микрофон, где сможет выступить любой желающий.

Кроме того, в Музее истории состоится день открытых дверей, а также музейно-познавательные игры, которые будут проходить не только в здании учреждения, но и на площади перед ним.

На Морозовской даче в этот день пройдет фестиваль художников. Также ряд мероприятий планируется в городском парке.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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