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Жители Балабанова не хотят платить за тепло весь год

4 июля 2017
ЖКХ


Жители Балабанова не хотят платить за тепло весь год

Депутаты балабановской Городской Думы единогласно проголосовали за то, чтобы жители муниципалитета вносили плату за услугу обогрева жилых помещений только в отопительный сезон.

Напомним, что законодательство предусматривает два варианта оплаты: равномерно в период всего календарного года и в течение отопительного сезона, то есть по факту.

Ранее такое желание высказало доминирующее большинство балабановцев. Как прокомментировал это решение директор УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ, граждане не хотят в летний период платить за тепло, которое уже не получают.

Эту позицию поддержал и глава города Сергей СУДАКОВ, считающий, что в случае «растягивания» оплаты на двенадцать месяцев теряется смысл использования тепловых счетчиков на домах.

Стоит отметить, что данное решение представительный орган должен был принять до 7 июня, как того требовало Министерство конкурентной политики Калужской области. Но документы для рассмотрения поступил в Гордуму только в июне, что помешало рассмотреть вопрос на майском заседании.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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