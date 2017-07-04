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В Обнинске полным ходом идет подготовка к отопительному сезону

4 июля 2017
ЖКХ


В Обнинске полным ходом идет подготовка к отопительному сезону

Как рассказала начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, на сегодняшний день на теплосетях в результате опрессовки было выявлено 175 порывов и течей, из них уже устранено 137 и заменено труб на 1746 погонных метров.

Кроме того, еженедельно в администрации вместе с представителями управляющих компаний собирается комиссия, которая контролирует работу коммунальщиков, а с середины июля планируется начать осмотр готовности жилого фонда непосредственно на местах.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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