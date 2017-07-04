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4 июля 2017
Криминал
Обнинский воришка не успел пощеголять в краденой одежде
Как рассказали полицейские, хозяин торговой точки пришел утром на работу и обнаружил, что у него отсутствует товар на сумму более 150 тысяч рублей.
Вор был установлен по горячим следам. Им оказался 38-летний мужчина – житель Обнинска. С его слов, проникнуть в матерчатую палатку ему не составило большого труда. Похититель просто порезал ее ножом. Но продать одежду он не успел. Да и поносить что-либо из украденного ему не пришлось.
В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело. Похищенное возвращено законному владельцу. Вор находится в СИЗО.
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