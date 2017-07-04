Обнинский воришка не успел пощеголять в краденой одежде

За серебряную цепочку дачный вор может сесть на шесть лет

Житель Обнинска получил почти два года тюрьмы за нападение на полицейского

Мужчина отправится за решетку, проведя всего лишь несколько месяцев на свободе

В Обнинске, на Аксеновском рынке, обворовали одну из палаток, где продается одежда.Как рассказали полицейские, хозяин торговой точки пришел утром на работу и обнаружил, что у него отсутствует товар на сумму более 150 тысяч рублей.Вор был установлен по горячим следам. Им оказался 38-летний мужчина – житель Обнинска. С его слов, проникнуть в матерчатую палатку ему не составило большого труда. Похититель просто порезал ее ножом. Но продать одежду он не успел. Да и поносить что-либо из украденного ему не пришлось.В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело. Похищенное возвращено законному владельцу. Вор находится в СИЗО.