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Обнинский воришка не успел пощеголять в краденой одежде

4 июля 2017
Криминал


Обнинский воришка не успел пощеголять в краденой одежде

В Обнинске, на Аксеновском рынке, обворовали одну из палаток, где продается одежда.

Как рассказали полицейские, хозяин торговой точки пришел утром на работу и обнаружил, что у него отсутствует товар на сумму более 150 тысяч рублей.

Вор был установлен по горячим следам. Им оказался 38-летний мужчина – житель Обнинска. С его слов, проникнуть в матерчатую палатку ему не составило большого труда. Похититель просто порезал ее ножом. Но продать одежду он не успел. Да и поносить что-либо из украденного ему не пришлось.

В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело. Похищенное возвращено законному владельцу. Вор находится в СИЗО.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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