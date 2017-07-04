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4 июля 2017
Наука и техника
«ЦИПК» поздравили с юбилеем на международной конференции
Мероприятие посвятили 50-летию института. Его посетили руководители и представители Корпорации «Росатом», дивизионов, отраслевых организаций, зарубежных партнеров а также представителей Ростехнадзора и муниципальных органов власти.
На протяжении трех дней участники будут обсуждать вопросы подготовки персонала для обеспечения зарубежных проектов Корпорации, нацеленных на глобальное технологическое лидерство. Ведь именно от ЦИПК зависит, насколько атомная отрасль будет обеспечена профессиональными кадрами.
Вице-мэр Обнинска по экономике Геннадий АНАНЬЕВ пожелал, чтобы тот вклад, который в течение 50 лет делает институт, оставался таким же неоценимым, которым был все это время.
- Здесь начинали формировать стратегию города Обнинска, первого наукограда. Хотелось бы поблагодарить директиву ЦИПК, за то что этот центр притяжения существует у нас. И мы его поддерживаем и развиваем, - сказал Ананьев.
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