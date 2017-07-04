|
4 июля 2017
ЖКХ
Боровские РЭС «жадничают» и не делятся планами подготовки к зиме
Соседний с Обнинском Боровск, а вернее его власти в лице руководителя администрации Михаила КЛИМОВА никак не могут начать подготовку к отопительному сезону.
Причина кроется в районных электросетях.
Как рассказал Михаил Павлович, боровская РЭС до сих пор не предоставила в администрацию план мероприятий по подготовке к отопительному сезону и пока вроде как не сильно торопится изменить эту ситуацию.
- Меня, честно говоря, беспокоит состояние сетей у нас в Боровске, поэтому хотелось бы знать, что электросети планируют делать, мы же тоже принимаем определенное участие, - сообщил корреспонденту Климов. – Более того, когда был сильный ливень в пятницу, у людей отключался свет – провода не выдерживали, а если вдруг ледяной дождь снова? Нам нужно быть максимально готовыми, сейчас я этого утверждать не могу.
Просмотров: 53
Последние новости из рубрики «ЖКХ»:
4 июля 2017
Жители Балабанова не хотят платить за тепло весь год
Депутаты балабановской Городской Думы единогласно проголосовали за то, чтобы жители муниципалитета вносили
4 июля 2017
В Обнинске полным ходом идет подготовка к отопительному сезону
Как рассказала начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, на сегодняшний день на теплосетях
4 июля 2017
В Обнинске пьяные жильцы не впустили в квартиру коммунальщиков
Непростая ситуация сложилась сейчас в одной из обнинских многоэтажек на улице Аксенова. Как проинформировал
3 июля 2017
В Обнинске идет активный ремонт внутридворовых территорий
Об этом сегодня на планерке городской администрации рассказал директор МПКХ Владислав УС. Так, в данный
28 июня 2017
Обнинские сантехники шокированы безответсвенностью жильцов
В обнинскую аварийно-диспетчерскую службу нередко поступают заявки на устранение засоров в трубах. Дело
29 июня 2017
Представители фонда капремонта не смогли ответить на все вопросы боровчан
Сегодня в соседнем с Обнинском Боровске состоялась встреча представителей Калужского Фонда капитального
27 июня 2017
Мэр Обнинска потребовал разобраться с УК «МКД»
Мэр Обнинска Владислав ШАПША на своей планерке сегодня обратил внимание начальника управления городского
27 июня 2017
Коммунальщики Обнинска ликвидировали две стихийные свалки
Как рассказала начальник Управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, за прошедшую неделю сотрудниками
28 июня 2017
«Калугаоблводоканал» подарит сити-менеджеру Балабанова трубу
В соседнем с Обнинском Балабанове до сих пор не устранили порыв на трубопроводе ХВС на улице Кооперативной.
27 июня 2017
Обнинские должники испугались, что им перекроют канализацию
Примерно полтора месяца назад представители обнинской муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ» предупредили
Архив новостей
Самое оцененное
6 июня 2017
В Обнинске наступил вечный «час пик»?
Сегодня на портале «Obninsk.name» выходила новость о том, что в Обнинске стало меньше
7 июня 2017
В военном городке Балабаново-1 устроили разборки в стиле 90-х
Утро в соседнем с Обнинском военном городке Балабаново-1
30 июня 2017
Мэр Обнинска рассказал журналистам, что его огорчает злое общество
Сегодня глава обнинской администрации Владислав ШАПША
Самое читаемое
Люди
22 июня 2017
Ушел из жизни экс-председатель горсобрания Владимир Савин
Миграция
21 июня 2017
Полицейские разогнали «биржу труда на Киевке»
Лента новостей
4 июля 2017
Алексей Гераськин сделал ставку насчет открытия ФОКа в Боровске
Как...
3 июля 2017
Балабановские депутаты будут заседать прилюдно
Депутату...
3 июля 2017
Саша из Ермолино портит всю статистику администрации
В...
3 июля 2017
В Совхоз Боровский придет «большой брат»
Недавно...
3 июля 2017
Экскурсия по Обнинску для лося закончилась смертью
На...
3 июля 2017
Обнинцы открыли купальный сезон прямо на проезжей части!
Пока...
30 июня 2017
Балабановские школьники позвали главу администрации в заросли борщевика
В...
30 июня 2017
Жители Обнинска стали реже требовать ремонт внутридворовых проездов
Уже...
30 июня 2017
Прокуратура
Прокуратура...
30 июня 2017
Владислав Шапша считает, что молодожены должны переехать на дачу
Состояние...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
5
Мэр Обнинска поручил обнародовать проект реконструкции Киевской трассы
2
3
В КБ №8 модернизировали фойе хирургического корпуса
3
2
Мэр Обнинска рассказал журналистам, что его огорчает злое общество
4
2
Обнинцы открыли купальный сезон прямо на проезжей части!
5
1
Обнинских чиновников больше пугает не наводнение, а джунгли!
1
23
В мэрии уверяют, что перевозчики пока справляются с пассажирами
2
12
Кто старое помянет...
3
9
Обнинский участок Киевской трассы станет платным через три года
4
6
«Стратегия» обошлась городу в восемьсот тысяч рублей
5
6
Владислав Шапша попросил чиновников учесть мнение жителей
Доска объявлений
События
91
Компьютеры
307
Работа
1146
Недвижимость
2884
Авто-мото
458
Бытовая техника
362
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1060
Оргтехника
67
Мобильная связь
160
Услуги
2446
Разное
1176
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.