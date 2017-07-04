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Боровские РЭС «жадничают» и не делятся планами подготовки к зиме

4 июля 2017
ЖКХ


Боровские РЭС «жадничают» и не делятся планами подготовки к зиме

Соседний с Обнинском Боровск, а вернее его власти в лице руководителя администрации Михаила КЛИМОВА никак не могут начать подготовку к отопительному сезону.

Причина кроется в районных электросетях.

Как рассказал Михаил Павлович, боровская РЭС до сих пор не предоставила в администрацию план мероприятий по подготовке к отопительному сезону и пока вроде как не сильно торопится изменить эту ситуацию.

- Меня, честно говоря, беспокоит состояние сетей у нас в Боровске, поэтому хотелось бы знать, что электросети планируют делать, мы же тоже принимаем определенное участие, - сообщил корреспонденту Климов. – Более того, когда был сильный ливень в пятницу, у людей отключался свет – провода не выдерживали, а если вдруг ледяной дождь снова? Нам нужно быть максимально готовыми, сейчас я этого утверждать не могу.

 
 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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