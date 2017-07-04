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4 июля 2017
ЖКХ
В Обнинске пьяные жильцы не впустили в квартиру коммунальщиков
Непростая ситуация сложилась сейчас в одной из обнинских многоэтажек на улице Аксенова.
Как проинформировал корреспондента Obninsk.Name начальник аварийно-диспетчерской службы города Виктор БУТОРОВ, жители многоквартирного дома пару дней назад обратились в АДС с жалобой о том, что их заливают соседи сверху. Но адекватно побеседовать с виновниками случившегося в тот день коммунальщикам так и не удалось: те были пьяны и в квартиру их не впустили.
Уже на другой день сотрудникам аварийной службы удалось выяснить, что сантехника в той квартире находится в плачевном состоянии. И представители аварийной службы, вопреки существующим правилам, решили отремонтировать ее за свой счет. Лишь бы избавить всех остальных жильцов от неудобств. Однако хозяин «нехорошей квартиры» к себе их впускать опять отказался, сославшись на то, что все сделает сам.
В настоящее время воду включили. Но надолго ли? Виктор Буторов не уверен, что ремонт проведен качественно. Кстати, он узнал, что сумма долга у любителей спиртного составляет 150 тысяч рублей.
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