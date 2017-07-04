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4 июля 2017
Общество
Алексей Гераськин сделал ставку насчет открытия ФОКа в Боровске
Как известно, в соседнем с Обнинском Боровске, еще первого июля должен был открыться физкультурно-оздоровительный центр, которого, к слову, ждут уже довольно долго.
Однако этого не произошло и в последний раз на новостном портале «Obninsk.Name» корреспонденты сообщили, что дата отакрытия весьма туманна и главе администрации Боровска Михаилу КЛИМОВУ, к сожалению, неизвестна.
Никакой конкретики не внес и заместитель главы администрации по социальной политике, заведующий отделом спорта Алексей ГЕРАСЬКИН, который лишь сделал ставку на то, что через месяц, скорее всего, ФОК откроют.
Причина задержки, как пояснил корреспонденту «Obninsk.Name» Алексей Васильевич, в том, что сейчас ФОК проходит проверку на готовность, в том числе и СЭС. Причем Алексей Гераськин рассчитывает сильно не затягивать с проверками и если будет такая возможность, закончить все побыстрее, чтобы дети уже смогли прийти и заниматься.
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