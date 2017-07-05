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Московский студент обчистил обнинский склад на 300 тысяч рублей

5 июля 2017
Криминал


Московский студент обчистил обнинский склад на 300 тысяч рублей

Расположенное на территории Киевской трассы складское помещение было обворовано на 300 000 рублей.

Взломав навесной замок, вор проник в помещение и похитил бытовую технику, посуду и колеса от машины.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и раскрыли преступление. Злоумышленником оказался 24-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который, являясь студентом одного из ВУЗов столицы, подрабатывал на складе разнорабочим.

Похищенное имущество у него было изъято и возвращено владельцу. По действующему законодательству подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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