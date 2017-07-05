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Малоярославецкий мэр признал свою вину

5 июля 2017
Общество


Малоярославецкий мэр признал свою вину

В соседнем с Обнинском Малоярославце состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении главы администрации города Григория ХАРЛАМПОВА.

Напомним, что его обвиняют в незаконном предоставлении муниципального жилья жительнице города, которой перед этим дали комнату в аварийном общежитии.

На момент регистрации там этой гражданки жилье уже было признано аварийным, что и подпадает под уголовную статью. Ведь сделано это было как раз для того, чтобы женщина бесплатно получила муниципальную квартиру. Что та и сделала. Она даже успела ее приватизировать.

Но если некоторое время назад Харлампов отказывался отвечать на вопросы журналистов и делал вид, что не понимает, о чем вообще идет речь, то на суде его поведение резко изменилось. Он признал свою вину, возместил нанесенный бюджету ущерб в размере одного миллиона рублей и попросил рассмотреть дело в особом порядке. То есть без допроса свидетелей и без исследования доказательной базы. В этом случае он уже не получит максимальное наказание.

Как рассказали корреспонденту Obninsk.Name присутствующие на судебном заседании представители общественности Малоярославца, приговор пока вынесен не был. Ввиду того, что адвокат Григория Харлампова заболел, заседание перенесли на 11 июля. Есть предположение, что мэру дадут условный срок.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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