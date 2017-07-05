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5 июля 2017
Благоустройство
В Балабанове тепловому концессионеру готовят список претензий
Все они касаются благоустройства территорий, на которых концессионер, меняющий в этом году трубы на теплосетях города, проводил земляные работы.
В список адресов уже попали дворы ТСЖ «Лесная», где КЭСК разрушил детскую площадку, и ТСЖ «Надежда» с перекопанным газоном и сломанной отмосткой дома. Третье место в этом перечне занял сквер Молодоженов, где подрядчик тоже оставил свой след на благоустройстве города.
Директорам управляющих компаний дали задание осмотреть свои территории, где КЭСК проводил работы, и в случае необходимости, оперативно сообщить в администрацию, чтобы направить единый список претензий.
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