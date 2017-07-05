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В Боровске девочку с зонтиком поставили на перекрестке

5 июля 2017
Благоустройство


В Боровске девочку с зонтиком поставили на перекрестке

В соседнем с Обнинском Боровске установили скульптуру девочки, укрывающей зонтом звезду, выполненной по рисунку знаменитой боровской художницы и общественного деятеля Людмилы КИСЕЛЕВОЙ.

Стоит отметить, что это народный проект, на реализацию которого муниципалитет объявлял сбор средств.

Кроме того, установке скульптуры с фонтаном, которая является копией той, которая стоит в питерском Музее воды, предшествовал довольно длительный период выбора места. Этот вопрос активизировал многие слои населения города, предлагавшие разные места для фонтана. В результате предпочтение отдали пересечению улиц Мира и Ленина.

Пока работы по обустройству новой боровской достопримечательности еще ведутся, но комиссионно уже проверена система подачи воды и работа электроосвещения. Кроме того, администрация города заранее побеспокоилась о сохранности своего имущества, оборудовав территорию благоустраиваемого места системой видеонаблюдения.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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