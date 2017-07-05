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5 июля 2017
Транспорт
Обнинские маршрутчики не боятся ни штрафов, ни администрацию!
Мониторинг соблюдения расписания обнинская мэрия проводит дважды в неделю. Если верить их отчетам, то на большинстве маршрутов ситуацию удалось стабилизировать. Однако проблемные рейсы все равно остались.
Как рассказала начальник Управления транспорта Анна КРАСИКОВА, напряженная ситуация по-прежнему есть на маршрутах №4, 9, 22 и 23.
- Администрацией предложено перевозчикам приблизить интервалы к установленному расписанию. Акты о нарушениях направлены в транспортную инспекцию для принятия мер, - пояснила она.
Возможно, штрафы когда-нибудь и напугают перевозчиков. Однако, похоже, власти совсем забыли о собственном рычаге, который позволяет в случае неоднократных нарушений исполнения муниципального договора расторгнуть его и нанять того, кто справится со своими обязанностями.
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