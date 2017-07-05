Обнинск
Новости
Обнинские маршрутчики не боятся ни штрафов, ни администрацию!

5 июля 2017
Транспорт


Обнинские маршрутчики не боятся ни штрафов, ни администрацию!

После того, как с изменениями в федеральном законодательстве садиться за руль с иностранными правами запретили, в Обнинске существенно сократилось количество маршруток.

Мониторинг соблюдения расписания обнинская мэрия проводит дважды в неделю. Если верить их отчетам, то на большинстве маршрутов ситуацию удалось стабилизировать. Однако проблемные рейсы все равно остались.

Как рассказала начальник Управления транспорта Анна КРАСИКОВА, напряженная ситуация по-прежнему есть на маршрутах №4, 9, 22 и 23.

- Администрацией предложено перевозчикам приблизить интервалы к установленному расписанию. Акты о нарушениях направлены в транспортную инспекцию для принятия мер, - пояснила она.

Возможно, штрафы когда-нибудь и напугают перевозчиков. Однако, похоже, власти совсем забыли о собственном рычаге, который позволяет в случае неоднократных нарушений исполнения муниципального договора расторгнуть его и нанять того, кто справится со своими обязанностями.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

Все статьи
автора
Просмотров: 305
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Транспорт»:


30 июня 2017

Обнинская мэрия не допускает развала МП «ОПАТП»
На сегодняшней пресс-конференции главы администрации Обнинска Владислава ШАПШИ наш корреспондент поинтересовался,...
28 июня 2017

Жителям Обнинска, пользующимся экспрессами, очень не повезло
Еще одну неприятную новость сообщили на днях жителям Обнинска работники железной дороги. Но коснется...
19 июня 2017

Мэр Обнинска попросил горожан сообщать о проблемах с движением маршруток
На сегодняшний день пассажирские перевозки в первом наукограде осуществляют 144 маршрутных такси. Об...
13 июня 2017

На сегодняшний день в Обнинске работает 152 маршрутки
Главный специалист управления потребительского рынка, транспорта и связи Иван ЛИТВИНОВ отчитался на планерке...
14 июня 2017

В Балабанове автомобилистов запугают эвакуатором
Сформировавшаяся застройка и благосостояние жителей соседнего с Обнинском Балабанова стали причиной постоянной...
9 июня 2017

Сегодня в Обнинске работают 140 маршруток из трехсот!
Управление потребительского рынка продолжает мониторинг ситуации с пассажирскими перевозками. Напомним,...
6 июня 2017

В Обнинске стало меньше маршруток
В последнее время жители Обнинска стали замечать, что маршрутные такси начали ходить реже. И, как пояснила...
6 июня 2017

В Обнинске наступил вечный «час пик»?
Сегодня на портале «Obninsk.name» выходила новость о том, что в Обнинске стало меньше маршруток. Это...
5 июня 2017

В мэрии уверяют, что перевозчики пока справляются с пассажирами
Об этом журналистам нашего новостного портала рассказала начальник Управления потребительского рынка,...
2 июня 2017

Доехать из Малого в Обнинск стало еще дороже
С 1 июня доехать из Обнинска в соседний Малоярославец стало дороже на целых пять рублей. Теперь стоимость...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.