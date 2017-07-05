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О желании занять кресло в Горсобрании Обнинска заявили пока две партии!

5 июля 2017
Власть


О желании занять кресло в Горсобрании Обнинска заявили пока две партии!

Одномандатная система в Обнинске привела к тому, что каждое освободившееся кресло не может пустовать долго.

А потому после того, как Надежда РОЖКОВА была лишена мандата, округ №20 остался без депутата.

Довыборы по нему уже назначены на 10 сентября, а с 23 июня избирательная комиссия начала принимать заявления от кандидатов.

До окончания срока подачи заявок осталась буквально неделя, но на сегодняшний день своих претендентов на депутатское кресло выдвинули лишь две партии: ЛДПР и «Великое Отечество». Первых представляет 30-летний обнинец Степан ОПАРЫШЕВ, вторых - 70-летний Анатолий БЫКОВ.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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