В окрестностях Обнинска утонул мужчина

Обнинские спасатели рассказывают, что в этом году из-за дождливой и холодной погоды на городском пляже редко увидишь отдыхающих.Соответственно и в речке сейчас мало кто купается. А вот в соседнем Малоярославецком районе уже есть утонувший.47-летний житель Московской области, приехавший туда на отдых, погиб в реке близ деревни Новое Рябцево. По данному факту сейчас ведется следствие. И следователям удалось выяснить, что мужчина отдыхал на берегу вместе с компанией и находился в состоянии алкогольного опьянения. Но плавать он пошел один. А через некоторое время друзья обнаружили в воде его бездыханное тело.Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего и наличие либо отсутствие на теле телесных повреждений криминального характера. Следствие продолжается.