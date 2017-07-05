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В окрестностях Обнинска утонул мужчина

5 июля 2017
Происшествия


В окрестностях Обнинска утонул мужчина

Обнинские спасатели рассказывают, что в этом году из-за дождливой и холодной погоды на городском пляже редко увидишь отдыхающих.

Соответственно и в речке сейчас мало кто купается. А вот в соседнем Малоярославецком районе уже есть утонувший.

47-летний житель Московской области, приехавший туда на отдых, погиб в реке близ деревни Новое Рябцево. По данному факту сейчас ведется следствие. И следователям удалось выяснить, что мужчина отдыхал на берегу вместе с компанией и находился в состоянии алкогольного опьянения. Но плавать он пошел один. А через некоторое время друзья обнаружили в воде его бездыханное тело.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего и наличие либо отсутствие на теле телесных повреждений криминального характера. Следствие продолжается.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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