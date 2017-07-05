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5 июля 2017
Происшествия
Пропавших в лесу детей нашли целыми и невредимыми
Дети вместе с родителями проживали в СНТ «Долина озер».
Как рассказали корреспонденту Obninsk.Name сотрудники МЧС, ребята пошли в лес не одни, а с папой одного из мальчишек. Решили собрать грибов и ягод. Когда дети устали, мужчина посадил их на пенек, а сам пошел искать грибы, наказав мальчикам, чтобы те никуда не уходили. Однако когда он минут через пятнадцать вернулся, их там уже не было.
Найти ребят самостоятельно мужчина так и не смог. В итоге к поискам подключились все экстренные службы и добровольные помощники.
Обнаружили их в десять вечера. Мальчишки сильно устали, хотели есть и пить, но замерзнуть, к счастью, не успели.
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