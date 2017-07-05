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5 июля 2017
Криминал
В Обнинске снова активизировались велосипедные воры
Сегодня в обнинскую полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела обратилась очередная жертва велосипедных воров.
У женщины угнали велосипед, который она оставила на лестничной клетке одного из домов, расположенных на улице Любого.
Впрочем, увезти железного коня злоумышленникам труда не составило, потому как он находился в абсолютно свободном доступе. Ущерб составил 10 000 рублей.
В настоящее время по факту случившегося ведется следствие.
Между тем, сотрудники правоохранительных органов отмечают, что с наступлением летнего сезона количество подобного рода преступлений резко увеличилось. Так, например, еще один владелец лишился своего двухколесного транспорта в минувшее воскресенье. Велосипед был угнан из многоэтажного дома на проспекте Маркса.
В этой связи стражи порядка призывают горожан к бдительности и настоятельно рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра и, тем более, не защищенными противоугонной системой.
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