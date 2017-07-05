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Главы администраций Боровского района плохо работают с гражданами

5 июля 2017
Общество


Главы администраций Боровского района плохо работают с гражданами

В феврале и в мае на координационном совещании в правительстве Калужской области рассматривался вопрос об усилении работы глав городских и сельских поселений по легализации и постановке объектов имущества, земельных участков, гаражей и всего иного на кадастровый учет.

Недавно же прошло заседание областной межведомственной комиссии по итогам успешности работы глав поселений с гражданами и их мотивации по постановке земель и прочего на кадастр.

Однако, как заявила заместитель главы администрации Боровского района, заведующая отделом финансов Анна ГОРЯЧЕВА, несмотря на все ее старания и глубокий доклад, областные ведомства сделали вывод, что необходимо усилить работу с жителями поселения.

- К сожалению не все главы представили отчеты к нужному времени, поэтому результаты у нас не самые радостные, - сказала Анна Владимировна. - В нашем районе нужно больше внимания уделять вопросам постановки на кадастр, так как земельный налог и налог на имущество физических лиц являются теми, которые целиком поступают в местный бюджет. Усиление работы по постановке на учет и по мотивации граждан – этим должны заниматься главы городских и сельских поселений.

В связи с этим, завтра в районной администрации снова соберут всех глав и расскажут им алгоритм взаимодействия с местными жителями. Отметим, что Анна Владимировна настойчиво попросила всех явиться на мероприятие.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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