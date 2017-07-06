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6 июля 2017
ЖКХ
Обнинцы внезапно остались без холодной и горячей воды сегодня утром
Сегодня утром, жители улицы Гагарина, 51, не смогли ни приготовить завтрак, ни нормально умыться.
Причина – внезапная авария сетей, которая повлекла за собой отключение горячего и холодного водоснабжения.
Отметим, что УК «Комфорт», которая обслуживает данный дом, в срочном порядке отправила на место прорыва специалистов. Что касается восстановления водоснабжения, то коммунальщики ответили, что, скорее всего, к вечеру все вернется, но возможно, что и раньше.
Однако в то же самое время не обошлось и без скандалов. Некоторые жители, видимо, недопоняли, что случилась авария, и ругали коммунальщиков за то, что не успели набрать воду и тем, вообще, стоило бы сообщить заранее, что ГВС и ХВС будут отключены.
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